L’association Una Voce cherche un local pour son siège parisien.

L’association Una Voce doit quitter son siège actuel. Elle recherche une pièce d’environ 25 m2 dans Paris, à un prix raisonnable.

Una Voce, association d’intérêt général, œuvre depuis plus de cinquante ans pour la sauvegarde et le développement de la liturgie latine, du chant grégorien et de l’art sacré dans le sein de l’Église catholique romaine.