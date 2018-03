Une bonne nouvelle aussi à Mende

La diocèse de Mende a publié un communiqué annonçant la célébration d’une messe mensuelle en application du Motu Proprio à Mende après plusieurs années de demande par un groupe de fidèles. Cette messe mensuelle est une bonne nouvelle pour les fidèles de ce diocèse. A la publication du Motu Proprio Summorum Pontificum en 2007 le diocèse de Mende avait déjà annoncé accorder une messe dans la forme extraordinaire… mais celle-ci n’avait tout simplement jamais été célébrée ! Etant donné le communiqué de Mgr Jacolin, les choses semblent cette fois-ci bien engagée !

Extrait du communiqué de Mgr Jacolin

Je charge les curés de la paroisse Saint-Privat de Mende de mettre en place la célébration d’une messe dominicale selon la forme extraordinaire du rite romain une fois par mois aux conditions suivantes :

– Une messe selon la forme extraordinaire du rite romain sera célébrée une fois par mois le dimanche à la chapelle Saint-Dominique de Mende, sous la responsabilité des curés « in solidum » de la paroisse Saint-Privat de Mende.

– Outre ces dimanches mensuels, les curés « in solidum » de la paroisse Saint-Privat de Mende s’engagent à ce que soient assurées selon la forme extraordinaire :

– une messe la nuit ou le jour de Noël ;

– deux célébrations entre le premier dimanche de la passion et le jour de Pâques.

– Ces différentes messes seront annoncées comme messes de la paroisse Saint-Privat de Mende.

– Le célébrant sera habituellement Monsieur l’Abbé François de Froberville, prêtre diocésain.