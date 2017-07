Université de Renaissance Catholique : il est encore temps de s’inscrire

Chers amis,

Notre Université d’été de 2016 au Puy du Fou, sur le thème : À quoi sert la culture ?, a été un grand succès populaire rassemblant près de 500 participants.

En 2017, nous avons choisi un sujet tout aussi important mais moins sensiblement consolant : À quoi sert la politique ?

Que nous soyons lassés d’une année complète de campagnes électorales, pour un résultat bien décevant, est un fait. Que nous jetions le bébé avec l’eau du bain en nous désintéressant de ce sujet qui, que nous le voulions ou non, conditionne, en partie, notre avenir, en est un autre. Il serait illusoire d’aspirer à redresser durablement notre pays si tout effort de réflexion et d’analyse devait être soutenu par la participation à la cinéscénie du Puy du Fou. Cela limiterait singulièrement le rayonnement possible de nos travaux.

Michel De Jaeghere a, cette année encore, conçu un programme exceptionnel avec la participation de Philippe de Villiers (Puy du Fou), Jean-Yves Le Gallou (Polemia), François-Xavier Bellamy (philosophe), Laurent Dandrieu (Valeurs Actuelles), Jean-Marie Le Méné (Fondation Lejeune), Anne Coffinier (Fondation pour l’école), Jean-François Chemain (écrivain), Guillaume Bernard (universitaire), etc.

Nous sommes en contact avec plusieurs députés qui devraient venir nous parler de leur plus ou moins longue et riche expérience parlementaire : Jean-Frédéric Poisson, Nicolas Dhuicq, Emmanuelle Ménard, Jacques Bompard, etc.

Au début de nos vacances d’été, peut-être est-ce le moment de nous demander ce que nous avons prévu d’entreprendre, profitant de nos disponibilités estivales, au service du bien commun de notre pays et de l’Église ?

À quelques kilomètres de Chartres, au Carrousel de Baronville, nous vous attendons, nombreux du 13 au 16 juillet, pour que France continue et chrétienté ressuscite.

Jean-Pierre Maugendre