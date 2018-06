Université d’été de la Fraternité Saint-Pie X en août

La Fraternité Saint-Pie X organise sa XIIIè université d’été du 12 au 16 août à l’école Saint Joseph des Carmes (Montréal de l’Aude). Elle a connu une belle participation ces dernières années preuve que tous ont besoin de se former.

Programme

Conférences

– Notions fondamentales sur l’ordre naturel et chrétien.

– Qu’est-ce que la subversion ?

– Qu’est-ce que signifie concrètement aujourd’hui « Tout restaurer dans le Christ » ?

– Comment combattre la subversion dans l’Eglise ?

– Peut-on lutter contre la subversion des institutions politiques ?

– La famille pour tous et à tout prix ?

– L’éducation peut-elle se passer du vrai et du bien ?

– Peut-il y avoir une économie chrétienne ?

– Médias, de la désinformation à l’information vraie.

– L’art : déconstruire le réel ou le faire rayonner ?

Ateliers

Comment répondre à ces objections courantes ?

– Il est moralement et matériellement impossible pour un catholique d’obtenir un rôle en politique.

– Il est impossible aujourd’hui de rendre son statut à la famille traditionnelle, car les nouvelles lois sont mentalement acceptées par le plus grand nombre.

– Le modèle catholique de l’éducation est voué à disparaître.

– Une économie catholique ne peut être mise en place de nos jours.

– Le message catholique étant censuré, il est pratiquement impossible de le rendre audible à d’autres qu’à des catholiques.

– La culture chrétienne est morte, l’art catholique n’a plus aucun avenir.

Inscriptions sur le site de l’UDT : http://udt-fsspx.fr