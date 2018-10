Voeux monastiques à La Garde-Freinet

Un lecteur nous transmet cette nouvelle du Monastère Saint-Benoit de La Garde-Freinet :

Le 17 septembre, nous avons été bénis de recevoir le renouvellement des vœux monastiques dans notre monastère d’un nouveau confrère, Dom Bernward, qui vient à nous avec une richesse de sagesse et d’expérience monastiques. Merci à Dieu tout-puissant et à tous ceux qui l’ont encouragé et aidé dans sa vocation à notre petite famille monastique en pleine croissance.