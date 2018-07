Week-End de préparation au mariage avec les chanoines de Lagrasse

Les Chanoines Réguliers de la Mère de Dieu proposent des week-end de préparation au Mariage à l’abbaye de Lagrasse

Week-End de préparation au mariage

Retraite de préparation au mariage pour fiancés ou futurs fiancés pour découvrir la grâce du mariage.

Avec les Chanoines de Lagrasse

Avec Marc et Maryvonne Pierre

Dates :

20-21 octobre 2018

08-09 décembre 2018

16-17 mars 2019

18-19 mai 2019

« Deux chrétiens qui se marient ont reconnu dans leur histoire d’amour l’appel du Seigneur, la vocation à faire de deux, homme et femme, une seule chair, une seule vie. Et le sacrement du mariage enveloppe cet amour avec la grâce de Dieu, il l’enracine en Dieu même. Il est risqué de se marier (…) Les cheminements pour fiancés, les cours de préparation au mariage (…) sont une richesse immense ! » (Pape François, Assise, 4 octobre 2013)