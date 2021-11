Dans les colonnes du journal breton indépendant Breizh Info, Eloi Verly explique le combat de SOS Calvaires, association qui sauvegarde, restaure et relève les calvaires à travers toute la France, et qui connaît un développement fulgurant suite au premier confinement. Extraits :

« Nous menons toutes les actions qui permettent de mettre en valeur les croix de nos sentiers. Nous possédons pour le moment 25 antennes en France. Notre activité va du simple signalement d’un calvaire (grâce à notre appli web qui donne la géolocalisation, l’état de la croix, et une photo), au remplacement des croix en bois, en passant par les débroussaillages et les nettoyages de la pierre. Mais nous allons plus loin. Notre volonté est de redonner aux français la fierté de leurs racines chrétienne. Aussi, nous œuvrons beaucoup sur les réseaux sociaux pour nous faire connaître et donner à chacun l’envie de redresser sa croix.

L’association possède trois antennes en Bretagne : à Rennes, à Nantes et à Vannes. Celle de Nantes a dernièrement eu la grâce de planter une croix en bois au lieu-dit La Boulaye-en-Port Saint-Père. Cette pose s’est révélée particulièrement solennelle du fait de la présence d’une troupe de béhourd et d’un Bagad. Ces trois équipes tiennent un rythme d’un débroussaillage/nettoyage par mois« .

« Le coût de restauration d’un calvaire est assez élevé. Il faut compter environ 800 euros pour les croix classiques, et le prix peut vite doubler si l’on doit mettre un Christ neuf (nous les fabriquons en résine époxy grâce à un moule), ou si des travaux de maçonnerie sont à prévoir. D’autre part, l’association emploie désormais un salarié à plein temps, et possède un local. Elle fait donc face à de grosses dépenses chaque mois. Pour disposer d’une telle somme, l’association s’appuie principalement sur les dons. Elle en a besoin pour pouvoir continuer son œuvre« .

« Les calvaires sont pour nous des points de repère :

Des points de repère spirituels : ils nous rappellent la mort du Christ sur la croix, preuve infinie de son amour pour nous. Ces calvaires nous regardent, à chaque coin de campagne, et semblent nous dire « Et toi, que fais-tu pour ton Dieu ?».

Des points de repère historique : Ils nous indiquent d’où nous venons. Notre passé est un passé catholique. Nos anciens étaient profondément croyants et leur Foi était visible, ancrée dans leur terre natale. Ces croix sont pour nous un témoignage laissé par eux. Elles sont notre héritage. Nous serons jugés sur la manière dont nous les transmettrons à nos enfants.

Des points de repère géographique : Même pour les non croyants ces croix ont une grande importance. « Nous habitons au calvaire à droite ! ». Très souvent ces personnes ont vu leur père ou leur grand-père planter ou replanter cette croix, et c’est avec beaucoup d’émotions qu’ils assistent à sa rénovation.

Plutôt que « volonté de rechristianiser » je dirais volonté de ne plus nous cacher. Nous voulons simplement vivre de la Foi de nos ancêtres. Nous sommes fiers de notre religion et de nos racines. Les croix sont des signes visibles de toutes ces valeurs qui nous animent« .

