TC: Mgr Roche répond au cardinal Nichols

Après la publication du Motu Proprio Traditionis Custodes, le cardinal Vincent Nichols, archevêque de Westminster (Angleterre), a écrit au préfet de la Congrégation pour le Culte Divin, Mgr Arthur Roche, pour demander quelques éclaircissements aux termes du Motu Proprio.

A la lecture de la réponse de Mgr Roche, il apparait que pour le Saint-Siège la messe traditionnelle (dite de Saint-Pie V) a été abrogée par le Pape Paul VI à la publication du Ordo missae en 1969. Rappelons qu’en 1986 à la demande du Pape Jean-Paul II, une commission cardinalice avait établi le contraire.

Clairement, il s’agit d’un moment qui exige des pasteurs une délicatesse de soin et de direction à l’égard de ceux qui sont les plus affectés par les lois désormais en vigueur. L’usage des textes liturgiques antérieurs a été régulé et non supprimé. La fausse interprétation et la promotion de l’usage de ces textes, à la suite de concessions purement limitées accordées par des pontifes antérieurs, a été utilisée en vue d’encourager une liturgie qui diverge de la réforme conciliaire (et qui a été, en fait, abrogée par le pape saint Paul VI), et une ecclésiologie qui ne fait pas partie du Magistère de l’Eglise.