Assemblée plénière de la CEF : le choc des images, le poids des plans de coupe

La chaîne KTO a mis en ligne une retransmission complète de la conférence de presse de clôture de l’assemblée plénière de la CEF à Lourdes ce 8 novembre ; la vidéo est riche d’enseignements.

Les plans de coupe, qui révèlent l’expression parfois éperdue, parfois littéralement béate, des évêques face aux questions des journalistes – notamment, vers la fin de la conférence de presse, sur une affaire qui est toujours en cours à quelques dizaines de kilomètres de Lourdes, ont, eu égard aux conséquences des décisions prises, valeur d’un intéressant témoignage pour l’Histoire, tout comme certaines autres séquences enregistrées par KTO.

Bien que le communiqué qui regroupe les dispositions votées par « une immense majorité » d’évêques qui se révèle être, face aux questions insistantes des médias, « plus des deux tiers » seulement, semble bien ficelé, l’expression des visages des évêques Mgr Leborgne (à droite), Blanchet et (au centre) Mgr de Moulins-Beaufort face à certaines questions concrètes ou inattendues en dit long, très long, sur le degré d’impreparation, d’urgence et de dilettantisme qui règne.