L’appel d’Una Voce

Una Voce France, une des plus anciennes associations de défense du chants grégorien et de la liturgie latine, sollicite le soutien des fidèles pour continuer à demander « une liturgie sacrée conforme à la tradition romaine« .

Cher ami internaute,

Il y aurait beaucoup à dire sur le changement radical que la société contemporaine, mondialisée, veut nous imposer pour parvenir à cet homme nouveau, profondément déraciné. Le déshumaniser, c’est le couper de toute charité envers ses semblables et de tout amour, par une sève pernicieuse. Cette société, comme l’avait si bien décrit le grand Bernanos en 1946, est « une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure ».

Nous nous concentrons donc sur notre apostolat, et nous vous en présentons certains aspects… économiques et techniques dans le dossier de notre prochain numéro 334. Bonne occasion de réfléchir ensemble à la légitimité de notre mission ? Agir mieux ? Faire plus ? Comment ?

Voici 57 ans que nous affrontons les écueils, les obstacles, le dernier étant ce Motu proprio brutal, qui méprise les efforts de nos anciens comme ceux d’une jeunesse si nombreuse en France dans les cérémonies célébrées selon l’Ordo de 1962, un rit qui demeure un phare incomparable en ces temps de désolation liturgique !

Nous avons tenu bon, mais face à tant de difficultés, nous vous lançons un appel pressant. Lisez attentivement ce que nous disons de « nos moyens d’action et de communication » pour maintenir ce patrimoine sacré, légué par des siècles de piété fervente.

Le fonds de dotation qui est désormais actif nous aidera à mener à bien nos projets s’il est alimenté comme nous l’espérons. Cela nous permettra d’envisager sereinement l’avenir et de nous tourner vers la jeunesse que nous voulons intéresser à notre mission. Elle ressent légitimement l’impérieux besoin d’une liturgie sacrée conforme à la tradition romaine. Les Rencontres grégoriennes de Paray-le-Monial en octobre dernier nous l’ont confirmé.

De grâce, rejoignez-nous, proposez vos services ! Rejoignez-nous !

Notre espérance toute chrétienne demeure intacte. Nous vaincrons, et cette victoire, il convient de la demander par nos prières incessantes, mais il faut la mériter par nos combats ! Nous vous attendons !

Benedicamus Domino ! Dei gratia !

Patrick Banken, président d’Una Voce France