Nantes : chapelet pour la liberté liturgique devant la cathédrale, tous les dimanches à 11h30

L’association Foi et Tradition fait état d’un refus de l’evêque de Nantes, Mgr Percerou, de recevoir les fidèles de la messe tridentine dans son diocèse, de considérer les laïcs comme interlocuteurs – à rebours de ses pairs qui lors de l’assemblée générale de la CEF à Lourdes, ont pourtant décidé de plus les impliquer dans leur gouvernance et de mieux les écouter – et surtout de revenir sur les suppressions de messes qu’il a décidées, notamment l’été sur la côte, à la Madeleine de Guérande et au Clion.

En conséquent, Foi et Tradition lui a adressé une supplique, que chacun peut voir et signer, et a décidé d’organiser un chapelet tous les dimanches à 11h30 devant la cathédrale, à partir du 1er dimanche de l’Avent, le 28 novembre prochain.

Lettre de Foi et Tradition :

Voir et signer la supplique

POUR LA LEVEE DES RESTRICTIONS A LA LITURGIE TRADITIONNELLE DANS LE DIOCESE DE NANTES

Chers amis,

S’il est un constat largement partagé, c’est bien la paix et la concorde qui animent les relations entre les fidèles attachés à la liturgie traditionnelle et les autres communautés, paroisses et fidèles du diocèse de Nantes.

Après l’adoption du motu proprio Traditionis Custodes, Monseigneur Percerou a pourtant décidé en septembre 2021, sans dialogue, de supprimer :

Toutes les messes, dites de Saint Pie V, à l’exception « pour le moment » de Saint Clément.

Les baptêmes,

les mariages,

les sépultures, que le Père Vallet refuse en dehors de St Clément.

Monseigneur Percerou a sollicité une trentaine de fidèles pour échanger avec lui le 6 octobre 2021. Ces fidèles ont témoigné de leur peine, de l’injustice de cette décision. Ils ont sollicité l’évêque pour qu’il porte sur eux le regard bienveillant d’un père et pour qu’il retire ce décret. Nous avons renouvelé ces demandes par courrier. La réponse de Monseigneur PERCEROU vient de nous parvenir après plus d’un mois. Il rejette l’intégralité de notre supplique et annonce même un refus de considérer des laïcs comme interlocuteurs.

Est-ce montrer sa sollicitude à l’égard de tous les fidèles confiés à ses soins ? Est-ce reconnaitre aux fidèles la liberté de faire connaître aux Pasteurs de l’Église leurs besoins surtout spirituels, ainsi que leurs souhaits ?

Demandons tous, la liberté liturgique dans notre diocèse :

en signant la supplique à Monseigneur Percerou pour lever les interdictions,

en nous retrouvant chaque dimanche de l’avent, et donc à partir du dimanche 28 novembre 2021 à 11h30 pour un chapelet récité devant la cathédrale de Nantes.

Foi et Tradition