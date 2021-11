Une neuvaine à Saint Padre Pio pour le Pèlerinage de Chartres (25 novembre au 3 décembre)

Notre-Dame de Chrétienté lance une grande neuvaine à Saint Padre Pio pour le Pèlerinage de Pentecôte du 25 novembre au 3 décembre en demandant la grâce de la fidélité et la fécondité spirituelle du Pèlerinage.

Prières de la Neuvaine

I – O Jésus, vous qui avez dit : » En vérité, je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l’on vous ouvrira ! » voici que je frappe, je cherche et je demande la grâce de la fidélité et la fécondité spirituelle du pèlerinage de Chartres !

1 Pater, 1 Ave, 1 Gloria,

Coeur Sacré de Jésus, j’ai confiance et j’espère en vous.

II – O Jésus, qui avez dit : » En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon Nom, il vous l’accordera ! » voici qu’en votre Nom je demande la grâce de la la fidélité et la fécondité spirituelle du pèlerinage de Chartres !

1 Pater, 1 Ave, 1 Gloria,

Coeur Sacré de Jésus, j’ai confiance et j’espère en vous.

III – O Jésus, qui avez dit : » En vérité, je vous le dis, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point ! » voici qu’en m’appuyant sur l’infaillibilité de vos saintes paroles je demande la grâce de la fidélité et la fécondité spirituelle du pèlerinage de Chartres !

1 Pater, 1 Ave, 1 Gloria,

Coeur Sacré de Jésus, j’ai confiance et j’espère en vous.

Prière

O Coeur Sacré de Jésus, Vous à qui il est n’est pas possible de ne pas avoir compassion des malheureux, ayez pitié de nous, nous sommes de pauvres pécheurs, et veuillez accorder daigner la grâce que nous vous demandons, par l’intercession du Coeur Immaculé de Marie, notre tendre Mère.

Saint Joseph, père adoptif du Sacré-Coeur de Jésus, priez pour nous.