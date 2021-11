La messe traditionnelle à Valence et Montélimar

Depuis 2001, des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre desservent le diocèse de Valence : Montélimar (à la suite notamment de l’abbé Bryan Houghton), Rochegude (à la suite des moines du Barroux jusqu’en 2013) puis Valence. Un prêtre de la Fraternité Saint-Pierre réside dans le diocèse depuis une dizaine d’années. A l’église Notre-Dame de Valence, la messe est célébrée le dimanche à 10h45 et en semaine lundi et vendredi à 18h30, mardi et jeudi 9h00, samedi 11h00. A la chapelle Notre-Dame de la Rose de Montélimar, la messe est célébrée le dimanche à 9h00 et le mercredi à 18h00.

Les 20 et 21 novembre, les communautés attachées à la messe traditionnelle dans le diocèse de Valence célébraient plusieurs anniversaires.

A l’église Notre-Dame de Valence, les fidèles célébrait les 10 ans de la messe traditionnelle à Valence : avec un Salut du Saint-Sacrement et Te Deum célébré par l’abbé Benoît Paul-Joseph ; soirée festive d’anniversaire ; et Messe solennelle célébrée par l’abbé Jean-Cyrille Sow, premier desservant de Notre-Dame, en présence de l’abbé Thibault Paris, deuxième desservant de Notre-Dame.

A Montélimar, une messe solennelle a été célébrée le dimanche 21 novembre à l’occasion de la fin des travaux de la magnifique restauration de la Chapelle Notre-Dame de la Rose, réalisée par l’Association des Amis de Notre-Dame de la Rose et des mécènes.

Messe traditionnelle à Valence et Montélimar