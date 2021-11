Marché de Noël 2021: Institution Sainte Anne (Orléans) le 26 et 27 novembre 2021

L’Institution Sainte Anne à Orléans est un groupe scolaire avec une école et un collège fondé par des familles en 2008. L’aumônerie et la direction est assurée par le chanoine François-Xavier de Dainville, Institut du Christ Roi, en charge de la communauté traditionnelle d’Orléans (église Notre-Dame de la Recouvrance). L’établissement compte une petite centaine d’élèves. Il y a quelques semaines, l’école et le collège ont déménagé à Ormes à la sortie nord-ouest d’Orléans.

Le Marché de Noël de l’Institution Sainte-Anne a lieu les 26 et 27 novembre.

Institution Sainte Anne (Orléans)