Mgr Aupetit aurait demandé à démissionner

Information du Figaro :

Selon nos informations, confirmées à Rome comme à Paris au Figaro, Mgr Michel Aupetit, 70 ans, archevêque de Paris depuis décembre 2017, envisagerait de démissionner. Il a rencontré la semaine dernière à Rome le cardinal Ouellet, préfet de la Congrégation des Évêques en ce sens.

Lundi 22 novembre, il a fait part de son projet de démission à son conseil épiscopal restreint. Sa lettre de démission adressée au pape François – qui seul peut en décider – est arrivée à Rome jeudi 25 novembre. Un article révélant une liaison ancienne avec une femme remontant à 2012, publiée par le site du Point le 22 novembre et dans le magazine le 25 – liaison dont l’archevêque a démenti formellement la gravité à ce journal et dont il aurait averti sa hiérarchie en 2012 – serait l’une des causes de cette demande de démission. Ces sources comme d’autres faisant aussi état de difficultés de gestion interne dans le diocèse ce qui nourrirait un « malaise » général.

Ce matin, un article de France Info évoquait les biens immobiliers du diocèse. Par ailleurs le Point avait mis en cause le cardinal Ouellet, qui selon les informations recueillies par le magazine, savait depuis mars dernier.

Le Point, qui s’interrogeait sur la raison pour laquelle le cardinal, qui a dépassé l’âge de la retraite depuis deux ans, était encore en poste, mettait en parallèle son inaction pour le cas de Mgr Aupetit et son rôle – trouble – dans l’affaire des dominicaines de Pontcallec et l’exclusion de mère Marie Ferréol de son ordre.