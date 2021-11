500 ans de la disparition du compositeur Josquin des Prés : un concert d’hommage à Leipzig

Un liseur du Forum Catholique signale un concert de l’ensemble Amarcord ( les ténors Wolfram Lattke et Robert Pohlers, le baryton Frank Ozimek et les basses Daniel Knauft et Holger Krause) en hommage aux 500 ans depuis la disparition du compositeur Josquin des Prés. Il a eu lieu en l’église Saint-Thomas de Leipzig.

Il s’agit d’un ensemble de messes et de motets dédiés à la Sainte Vierge. Josquin des Prés, né à Beaurevoir dans l’actuel département de l’Aisne vers 1441 et décédé à Condé-sur-l’Escaut près de Valenciennes le 27 août 1521 est un compositeur franco-flamand de la Renaissance, l’un des plus célèbres – en matière de musique religieuse -, de son époque.

Il a été filmé et est retransmis dans son intégralité par Arte (vidéo en ligne, jusqu’au 11 février 2022)