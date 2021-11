Remous autour du retour des moines à l’abbaye de Solignac

Installés à Solignac, les moines de Flavigny (Haute-Vienne) ont été accueillis sous les sifflets de membres d’un obscur collectif qui n’apprécie guère ce retour de la vie monastique, et qui a du mal à comprendre que les églises – et à fortiori les abbayes – ont pour vocation de servir au culte… Pourtant, cette église est bien affectée au culte, comme l’avait rappelé justement l’évêque de Limoges, Mgr Pierre-Antoine Bozzo. C’est en effet ce que rapporte un article du Populaire du Centre, qui mentionne dans son titre les « remous »…

Pour certains habitants, dont l’ignorance du droit existant est bien crasse comme le souligne à juste titre un liseur du Forum catholique, cette église ne saurait faire l’objet de limitation quant à la circulation du tout-venant:

Jacques Merzeau, habitant de la commune et fondateur du collectif, ne se prononce pas contre l’installation des moines mais déplore « le fait que dix hommes s’installent dans 10.000 mètres carrés bâtis sur un parc de 6 hectares ».

Il souhaite en outre que « la commune conserve tout ou partie de l’usage de ces terrains à l’usage de la population ». Enfin, il regrette que l’église abbatiale, qui selon lui est avant tout une église communale, soit affectée à des religieux qui, selon lui, vont limiter la circulation à l’intérieur de l’édifice et interdire les concerts.

L’abbatiale était bondée et l’office, célébré en grégorien, s’est déroulé normalement en présence de Pierre-Antoine Bozo et de Francis Bestion, évêques de Limoges et Tulle.