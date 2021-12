Paris : salon des écrivains catholiques ce 4 décembre

Ce 4 décembre, toute la journée à la mairie du VIe arrondissement de Paris, 78 rue Bonaparte, a lieu le Salon des Ecrivains catholiques, dont la dernière édition s’est tenue en 2019.

L’entrée est libre, mais le respect des gestes barrière, le port du masque et le pass sanitaire sont exigés. La journée se déroulera en deux temps, qui accueilleront 39 écrivains à chaque fois.

Pour information cette association décerne aussi le Grand prix catholique de littérature, au printemps, donné cette année à Xavier Patier, pour r Demain la France. Tombeaux de Mauriac, Michelet, de Gaulle (Éditions du Cerf). Petit-fils d’Edmond Michelet, il était tout jeune quand sont été rappelés à Dieu successivement en 1970 François Mauriac le 1er septembre, son grand-père Edmond Michelet le 9 octobre et le général De Gaulle le 9 novembre. Un demi-siècle après, il se souvient « qu’il existait alors entre Dieu et la France une affinité singulière, affinité oubliée depuis cinquante ans, ou plus exactement refoulée », situation qu’il décrit à la lumière de ces trois personnalités ; François Mauriac incarne la foi, Charles de Gaulle l’espérance et Edmond Michelet la charité.

L’effacement simultané de leurs voix, à l’automne 1970, avait inauguré pour le pays l’entrée dans une époque nouvelle. Michelet avait dit de Mauriac qui venait de mourir, quelques jours avant de mourir lui-même, qu’il était « le porte-parole d’un monde en voie de disparition ». Quel était ce monde en voie de disparition ? A-t-il disparu pour de bon ? Quelle leçon en tirer pour aujourd’hui ?

Seront présents le matin (10h – 13h)

François BAL

Gérard BARDY

Marc BÉNASSY

Didier BÉOUTIS

Jacques BONCOMPAIN

Judith BOUILLOC

Michel BOYANCÉ

Arnaud BROCHARD

François-Xavier CLÉMENT

Nadine CRETIN

Arnaud DARTIGE du FOURNET

Ysabel DE ANDIA

Noëlle DEDEYAN

Yves DELORME

Elisabeth DUFOURCQ

Maryvonne GASSE

Roland HUREAUX

Éric HURET

Marguerite-Marie IPPOLITO

Michèle JUIN

Nicolas de LA BRETÈCHE

Catherine de LASA

Emmanuel LECLERCQ

Denis LENSEL

Régine LUSSAN

Pierre MILLIEZ

François de MONTMARIN

Claude PAULOT

Olivier PONS

Michèle REBOUL

Michel RIOU

Antoine ROQUETTE

Sophie ROUBERTIE

Dominique SABOURDIN-PERRIN

Remi SENTIS

Jocelyne TARNEAUD

Pascal TONAZZI

Jean-Michel TOUCHE

Paul-Hervé VINTROU

Seront présents l’après-midi (14h30-17h30)

Serge ABAD-GALLARDO

Pascal-Raphaël AMBROGI

Frédéric ANDREU

Marie-Benoîte ANGOT

Antoine ASSAF

Yves AVRIL

Guy BARREY

Élisabeth de BAUDOÜIN

Francine BAY

Jean-Louis BENOIT

Anne-Lise BLANCHARD

Elisabeth BOURGOIS

Ines de CHANTÉRAC

Laurent DANDRIEU

Anne-Céline DENIS

François DUBREIL

Père Jean-Yves DUCOURNEAU

Céline GAUTHIER

Daniel HABREKORN

Odile HAUMONTÉ

Daniel HECK (Amis de Louis Bertrand)

Gérard JUBERT

Stanislas de LARMINAT

Marie-Gabrielle LEBLANC

Françoise LECLERC

Abbé Philippe de MAISTRE

Suzy MALTRET

Antoinette MAUX-ROBERT

Jean-Paul MONGIN

Xavier PATIER (Grand Prix 2021)

Jean-Christian PETITFILS

Alexandra PUPPINCK BORTOLI

Gabriel PRIVAT

Thierry ROLLET

Père Stan ROUGIER

Jean-Pierre ROUSSEAU

Edouard VALDMAN

Abbé Michel VIOT

Abbé Michel-Marie ZANOTTI-SORKINE