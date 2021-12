Les Sorinières, Nantes : Jean-Louis Pilniere, RIP

L’abbé Jean-Louis Pilnière, qui assurait la messe dominicale dans le rite tridentin à la chapelle (privée) de la Maillardiere aux Sorinières, aux portes sud de Nantes, depuis des années, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Il était incardiné au diocèse de Nantes.

Les funérailles seront célébrées ce samedi 4 décembre à 10h à la cathédrale de Luçon en Vendée et l’inhumation à Saint Benoît sur Mer.

L’abbé en charge de l’organisation de la sépulture, selon la volonté testamentaire de l’abbé Pilnière, est l’abbé Alexandre-Marie Robineau. Le prêtre qui célébrera la messe samedi à la cathédrale est l’abbé Philippe-Marie Airaud.

Sur le Forum Catholique, l’abbé Roseau (FSSP) qui l’avait rencontré plusieurs fois, témoigne :

« Je l’ai rencontré plusieurs fois. D’abord en tant que séminariste puis en tant que prêtre à Nantes.

Il célébrait régulièrement des mariages puis des baptêmes à st Clément où l’évêque l’avait autorisé à célébrer ces sacrements

Il ne faisait pas de bruit. On le croisait de temps en temps sur sa mobylette ou à la messe chrismale. Il menait sa vie et surtout restait fidèle envers et contre tout.

Je ne sais rien de plus de lui si ce n’est qu’il a marqué beaucoup de Nantais par son catéchisme et qu’il a beaucoup œuvré pour la foi dans les familles. »