Un prêtre victime démissionne dans le diocèse de Saint-Claude

Communiqués du diocèse de Saint-Claude :

Chers amis,

Le rapport de la CIASE a révélé le nombre vertigineux de victimes d’agressions sexuelles dans l’Église. Nous prenons peu à peu la mesure de leur souffrance et des effets dévastateurs que cela produit dans leur vie. C’est dans ce contexte que le P. Patrick Gorce a annoncé le 2 décembre dans un communiqué adressé aux paroissiens du doyenné de Morez, qu’il fait partie des victimes d’agressions sexuelles commises sur mineurs dans l’Église catholique. Son témoignage nous bouleverse. Il vient donner un visage à cette terrible réalité. Je le remercie pour le courage qu’il a eu et l’assure de notre amitié et de notre prière.

En tant qu’évêque du diocèse, j’ai adressé un signalement au procureur de la République. Il nous faut maintenant laisser la justice suivre son cours.

Il y a quelques jours, le Père Patrick m’a remis sa charge de curé-doyen de Morez. Cette décision lui coûte et elle nous attriste. Je la comprends et l’accepte, non sans regret.

Beaucoup d’entre vous connaissez et estimez Patrick. Vous appréciez la manière dont il se donne dans son ministère, spécialement dans le Haut-Jura ces dernières années. Je mesure le choc que cette annonce va produire en vous et dans vos familles, et je voudrais aussi vous dire combien je pense à vous.

Patrick a besoin de se poser, de prendre le temps pour réfléchir et prier. Nous respectons son choix et ce temps de recul, tout en lui disant combien il reste un frère pour nous.

C’est avec détermination que je m’engage avec vous pour que notre Église soit la « maison sûre » qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être.

La Cellule d’Accueil et d’Écoute du diocèse reste mobilisée et disponible pour les victimes qui souhaiteraient la contacter. On peut le faire à l’adresse [email protected] ou par téléphone au 06 20 00 83 24.

Si des personnes ne souhaitent pas prendre contact avec cette Cellule, elles peuvent s’adresser à une plateforme indépendante et nationale d’aide aux victimes d’abus sexuels au sein de l’Église. Une équipe de France-Victimes apporte une écoute et une mise en relation avec des associations locales afin de proposer gratuitement une aide juridique, psychologique et sociale. Le numéro à appeler est le 01 41 83 42 17. Il est disponible entre 9h et 21h, tous les jours y compris les dimanche et jours fériés.

Que le processus synodal dans lequel nous entrons avec toute l’Église nous aide à « marcher ensemble » sur un chemin de vérité.

+ Jean-Luc GARIN

Évêque de Saint-Claude

Communiqué du père Patrick GORCE aux paroissiens du doyenné de Morez

Le 2 décembre 2021

Le 1er décembre, je vous ai annoncé que je démissionnais de ma charge de curé-doyen de Morez à compter du 2 janvier 2022.

Je fais partie des victimes d’agressions sexuelles commises sur mineurs dans l’Église catholique. Cette réalité a rejailli en moi il y a presque deux ans et, après discernement, m’empêche aujourd’hui de continuer à exercer convenablement mon ministère. Je vais donc prendre un indispensable temps de recul pour discerner mon avenir.

Je célébrerai une messe d’au-revoir le jour de l’épiphanie, le dimanche 2 janvier à 10h30 à Morez. Elle nous permettra de remercier Dieu pour tout le bien vécu ensemble durant ces quatre années et demi dans le doyenné.

Je remercie chaleureusement Mgr Garin pour son accompagnement ainsi que vous tous pour tout ce que nous avons partagé. Je resterai uni avec vous dans la prière fraternelle.

Je compte enfin sur vous pour soutenir efficacement le père Vincent.

En Jésus « était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. » Évangile selon St Jean 1,4-5

Père Patrick