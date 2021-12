Une œuvre de Louise Bourgeois à Notre-Dame de Paris ?

Le groupe de travail, animé par le père Gilles Drouin, enseignant à l’université catholique de Paris, où il dirige l’institut supérieur de liturgie, a imaginé, dans les chapelles de Notre-Dame de Paris, alterner le classique et le contemporain : Rubens et le plasticien Anselm Kiefer, Louis Chéron (1660-1725) et Louise Bourgeois (1911-2010), ou La Nativité de la Vierge (1640) de Mathieu Le Nain avec une œuvre d’Ernest Pignon-Ernest…

Epaulé par l’architecte Jean-Marie Duthilleul et son équipe, le père Gilles Drouin se heurte aux puristes pour lesquels changer la moindre pierre est un crime de lèse-majesté envers Viollet-le-Duc et aux attaques des mouvements catholiques conservateurs et traditionalistes. Le père Henry de Villefranche, l’un des chapelains de la cathédrale, juge même que les traditionalistes sont responsables de la démission de l’archevêque…

