Fermeture de la cathédrale de Montauban

Vers 1562, les Protestants ayant gagné entièrement la ville de Montauban, l’ancienne cathédrale Saint-Théodard a été détruite. Le catholicisme a été réintroduit en 1629 et l’église Saint-Jacques servit alors de cathédrale temporaire. La construction de la cathédrale actuelle a été permise par la révocation de l’édit de Nantes en 1685. La première pierre a été posée le 10 avril 1692. En 1707, six des piliers de la nef, bâtis en briques mal cuites, s’écroulent et entraînent dans leur chute une partie de la voûte. La consécration solennelle de la cathédrale a eu lieu le 1er novembre 1739. Les tours de façade étaient autrefois surmontées d’élégants clochetons en forme de bulbe, démolis en 1831. Depuis le 25 novembre 2020, la cathédrale est fermée au public à cause de la découverte de lézardes et de l’élargissement de fissures. Et l’on n’en voit pas la fin. L’évêque, Mgr Bernard Ginoux, est préoccupé et explique dans La Dépêche :

« Je pense aux gens qui veulent se marier ou célébrer un baptême à la cathédrale dans les prochains mois et auxquels on ne peut pas donner la moindre date, c’est ce qui me peine le plus. »

La préfecture a annoncé que « les conditions de sécurité ne sont pas encore réunies » pour une réouverture de la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption.

L’évêque était convié à une réunion organisée par la préfète, en présence du directeur de la DRAC Occitanie, de l’architecte des Bâtiments de France, d’un représentant de la Ville de Montauban et du SDIS 82.

« Nous nous sommes écoutés les uns les autres en déplorant la situation. Il est apparu que ces fissures vont et viennent, cela dépend de l’humidité, de l’atmosphère, des choses que nous ne maîtrisons pas bien ».

L’évêque voulait obtenir une ouverture exceptionnelle du chœur, de façon à célébrer des messes en petit comité.

« Les services de sécurité n’ont rien voulu entendre ». « On va faire encore pire que l’an dernier puisqu’en 2020 on disposait encore l’église Saint-Jacques ».

Mgr Ginoux prévoit donc de « doubler la programmation des messes dans les églises qui restent disponibles à Montauban.

Le maire de Montauban Axel de Labriolle rappelle que la décision d’interdire l’accès de la cathédrale au public

« ne dépend pas de la mairie mais de l’Etat. On devra patienter jusqu’en mai prochain pour que l’expert judiciaire mandaté par la DRAC rende son rapport. De son côté, la mairie œuvre pour une réouverture rapide de l’église St-Jacques ».

Et après le rapport de mai 2022, combien de temps faudra-t-il encore attendre ?