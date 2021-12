Joachim Son-Forget: « L’annulation à Nantes est scandaleuse »

Il est hors de question d’accepter le boycott d’ Anna von Hausswolff demain soir à l’Eglise Sainte Eustache. Je me désolidarise totalement de tout groupe intégriste qui pousserait à la censure de la culture, et notamment d’une jeune femme aussi impressionnante. L’annulation à Nantes est scandaleuse. On croirait que certains catholiques intégristes se comportent exactement comme les terroristes islamistes qu’ils conspuent. Bientôt vous brûlerez des sorcières et des instruments de musique? C’est cela? Je serai présent au concert.