Concert profanatoire empêché à Nantes : les médias condamnent les catholiques, l’opinion, non

L’empêchement d’un concert d’orgue profanatoire dans l’église Notre-Dame de Bon Port de Nantes, ce 7 décembre, par près de 200 fidèles qui se sont mobilisés et ont bloqué les accès de l’église pour empêcher qu’elle soit profanée, a suscité une indignation sélective des médias, souvent bien plus compréhensifs vis à vis de la terreur morale que font règner outre-Atlantique et même dans des enclaves en France militants indigénistes, woke et d’ultra-gauche. Cependant, l’opinion publique comprend tout à fait que les fidèles se soient mobilisés pour empêcher la profanation, et les gens conçoivent très bien qu’une église est un espace sacré.

Florilège de réactions sur Twitter tandis que l’indignation médiatique a redoublé après l’annulation d’un concert de la même artiste qui devait avoir lieu ce 9 décembre à Paris.

La communication de l’évêque de Nantes Mgr Percerou et ses manoeuvres – ainsi que celles du vicaire général et recteur de la paroisse de Nantes centre (Notre-Dame de Nantes) pour déplacer le concert dans une autre église suite à la mobilisation des fidèles de Saint-Clément, auxquels leur curé a dit que le concert était annulé – n’en sont que plus décalées.

Il semble que « le peuple de Dieu » dont parlent sans cesse les dignitaires de l’Eglise catholique pour justifier une accélération de son démantèlement n’est pas d’accord avec leurs actions de destruction – c’est peut être pour cela que ces « réunions d’échange » avec Monseigneur Percerou sont tellement encadrées et canalisées pour éviter toute parole spontanée et individuelle…