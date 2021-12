Rapport Ciase : le diocèse de Nantes prélève 500.000 € pour les indemnisations sur une vente immobilière

Opération transparence pour Mgr Percerou sur ses (trop) encadrées réunions avec les laïcs suite au rapport de la Ciase. Cependant l’évêque de Nantes – actuellement mis en difficulté après la tentative du concert d’organiser un concert profanatoire dans une église, puis de le maintenir dans une autre église nantaise malgré l’opposition des fidèles qui l’ont finalement empêché – a répondu aussi aux reproches qui lui étaient faits, dans nos colonnes, de maintenir le flou sur le coût pour le diocèse du rapport de la CIASE et des biens qui seront affectés aux indemnisations (fonds SELAM).

Dans les colonnes d’Ouest-France, il précise que le fonds d’indemnité va être abondé de 500.000 € par le diocèse : » grâce à l’ancien centre diocésain des Naudières, à Rezé, que l’Université catholique de l’Ouest a acheté pour l’extension de son campus de Rezé« . Près de 400 étudiants y sont attendus.

Le diocèse avait d’abord prévu de vendre ces terrains – avec de grands espaces verts – au promoteur immobilier Cogedim pour y faire 55 logements, mais riverains et mairie (alors PS) s’y étaient opposés . Les bâtiments ont finalement été loués peu à peu à l’Université catholique de l’Ouest à partir de 2017. Elle s’y installe tout à fait et le diocèse économise un nouveau bras de fer, la mairie étant devenue divers gauche, mais pas plus favorable au bétonnage.

Petite anecdote sur l’ambiance de ces réunions – où l’on trouve beaucoup de bénévoles paroissiaux aux cheveux grisonnants : « « Appeler quelqu’un « monseigneur », quelqu’un « prêtre », et non pas « frère », n’est-ce pas déjà un vœu de soumission à quelqu’un, à un homme ? Une fois de plus, les femmes sont plus raisonnables : elles se font appeler « sœur » ! » a réagi l’un des participants lorsque le micro a commencé à circuler dans la salle« .