Mgr Alexandre Joly nommé évêque de Troyes

Prêtre du diocèse de Rouen dont il fut vicaire général, Mgr Alexandre Joly est depuis 2018 évêque auxiliaire de Rennes. Mgr Joly est nommé ce samedi 11 décembre évêque de Troyes par le Pape François (département de l’Aube).

Samedi 11 décembre 2021, le pape François a nommé Mgr Alexandre Joly évêque de Troyes, suite à ladémission de Mgr Marc Stenger.

Mgr Alexandre Joly était, jusqu’à présent, évêque auxiliaire de Rennes.

Ordonné le 28 juin 1997 pour l’archidiocèse de Rouen, Mgr Alexandre Joly fut vicaire à la paroisse Notre-Dame de Rouen Centre (2000-2003) et aumônier des étudiants (2000-2015) ; curé de la paroisse Saint-Jacques de Mont-Saint-Aignan (2003-2013) ; directeur du Service diocésain de la Catéchèse (2006-2008). En 2008, il fut nommé Secrétaire général du Synode de l’archidiocèse de Rouen, fonction qu’il occupa pendant 2 ans. De 2011 à 2018, il fut directeur du Service diocésain Liturgie et Sacrements. Pendant 4 ans (2013 à 2017), Mgr Joly fut vicaire épiscopal en charge des laïcs en mission ecclésiale et curé de la paroisse Saint-Paul de Quevilly – Couronne.

Mgr Alexandre Joly fut vicaire général de l’archidiocèse de Rouen de 2017 à 2018.

Nommé évêque le 14 décembre 2018, il fut évêque auxiliaire de Rennes de 2018 à 2021.

L’installation de Mgr Alexandre Joly aura lieu dimanche 23 janvier 2022 à 15h en la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul de Troyes.