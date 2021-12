Diocèse de Nantes : décès d’un prêtre ouvrier membre du PCF, « fidèle » de la CGT et du MRAP

Ouvrier, comme son nom ne l’indique pas. Paix à son âme. Il s’est éteint le 5 décembre dernier.

Sa nécrologie dans Ouest-France précise : » Celui qu’on surnommait Jo a milité toute sa vie. Prêtre-ouvrier, travailleur du bâtiment, il a été au secrétariat de l’UL de 1972 à 1990. « Sa vie de militant a été consacrée aux travailleurs, au soutien des délégués CGT dans les entreprises et dans les luttes, rappelle ses camarades. Mais aussi au combat pour la paix et les libertés, au secours des plus démunis. »

Jo Patron est aussi l’auteur de plusieurs livres sur l’histoire de la CGT à Saint-Nazaire, sur les femmes et les hommes qui ont fait cette histoire. L’Union locale CGT salue en lui « un acteur de son histoire ». Jo Patron était aussi un militant assidu du Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (Mrap). Il fut de tous les combats contre le racisme et les discriminations« .

Sur le site du diocèse de Nantes, il est indiqué : « Après avoir été vicaire à Saint Yves de Bellevue (1958-1961), puis à Méan (1961-1969), il est mis à la disposition de la Mission Ouvrière dans le secteur de Saint-Nazaire (1969-2021). Le père Joseph PATRON, surnommé “Jo”, prêtre-ouvrier, était un militant syndicaliste, fidèle de la CGT et du Mrap« .