Les Sables d’Olonne : « au nom du bon sens », la Ville défend sa statue de Saint-Michel

La ville des Sables d’Olonne fera appel du jugement du tribunal administratif de Nantes qui lui ordonne de déboulonner sa statue de l’Archange Saint-Michel dans les six mois, suite à un recours de la Libre Pensée de Vendée.

« Au nom du bon sens », Yannick Moreau fait appel de la décision, ajoutant dans la presse locale que « les tribunaux de notre pays ont pourtant autre chose à faire que d’instruire les demandes abusives de laïcistes radicaux complices de la cancel culture qui cherchent à déboulonner un par un les attachements culturels millénaires qui ont forgé notre identité collective« .

La veille, alors que le calvaire municipal de la Jarrie a été vandalisé et la statue de la Vierge brisée en mille morceaux dans la nuit du 12 au 13 décembre, il a annoncé sur Twitter porter plainte contre cet « acte de barbarie ». Il réagit dans la presse : « au lendemain d’un acte de vandalisme inacceptable sur une statue municipale de la Vierge Marie et à la veille des fêtes de Noël, ces attaques contre nos racines et notre culture chrétiennes sont insupportables« .

A Rouen, les habitants consultés sur le déboulonnage d’une statue de Napoléon au coeur de la ville ont fait subir à la municipalité – qui voulait la remplacer par une statue plus politiquement correcte de Gisèle Halimi – un véritable Waterloo municipal avec un score sans appel de 68% des votants pour son retour.