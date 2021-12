Liberté de la messe traditionnelle : manifestation devant la nonciature à Paris ce 18 décembre

Alors que des nouvelles inquiétantes d’un nouveau « massacre » des sacrements en rite traditionnel proviennent de Rome, où les ennemis de la messe de toujours redoublent de haine à l’approche de Noël, une nouvelle manifestation aura lieu devant la nonciature apostolique, 14 avenue du président Wilson à Paris (métros Iéna ou Alma-Marceau, ligne 9), ce 18 décembre à midi.

Les organisateurs communiquent :

« Je vous invite à nouveau au nom de notre ami Christian Marquant, dont l’état médical donne quelques signes d’espoir [il est sorti du coma artificiel le 15 décembre dernier], pour notre vingt-deuxième réunion hebdomadaire, samedi 18 décembre, devant la nonciature apostolique à Paris, 14bis avenue du Président Wilson, de midi jusqu’à 12h 45.

Les nouvelles du front liturgique sont mauvaises : un blog américain confirme les informations que donnait la dernière lettre de Paix Liturgique : tous les livres liturgiques traditionnels autres que le missel pourraient être interdits par une instruction du Culte divin avant Noël. Ce sont en fait les ordinations traditionnelles qui sont visées.

Notre détermination doit rester entière et soutenir celle des supérieurs des instituts Ecclesia Dei.

Les autres rassemblements de prière et protestation à Paris continuent, à Notre-Dame du Travail, le dimanche à 18h, à Saint Georges de La Villette, le mercredi à 17h, à Saint François Xavier, le mercredi à 19h15, avec procession vers N.D. du Lys, où est dite la messe, et les lundis, mardis et jeudis de 13h à 14h, devant les bureaux de l’archevêché, rue du Cloître-Notre-Dame ».