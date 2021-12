Neuvaine pour la sauvegarde de la liturgie traditionnelle

Alors que les rumeurs de mauvaises nouvelles romaines sur l’application de Traditionis Custodes se font plus insistantes, un prêtre fidèle lecteur du Salon beige nous propose de réciter cette neuvaine jusqu’à Noël:

Très Sainte Trinité, qui avez voulu que les Sacrements soient institués pour le Salut des âmes, nous Vous demandons pardon pour tous nos manquements et péchés. nous Vous implorons pour la liberté d’exercice de la liturgie traditionnelle dans l’Église. Saint Padre Pio qui avez toujours voulu célébrer la Messe traditionnelle en obéissance à l’Église, nous vous prions d’intercéder auprès de Dieu et d’intervenir comme vous l’avez fait de votre vivant auprès du Saint- Père pour que la liberté d’exercice de la liturgie traditionnelle catholique latine soit soit maintenue. Marie Reine des prêtres, soyez notre avocate devant le trône Divin avec Saint Michel et toute le cour céleste.