Après son exclusion du diocèse de Curitiba (Brésil), l’Institut du Bon Pasteur introduit un recours

1. Nous vous informons de l’existence d’un décret extrajudiciaire de Son Excellence, Mgr José Antônio Peruzzo, archevêque de Curitiba, interdisant l’exercice de tout le ministère sacerdotal à l’abbé Thiago Bonifacio, IBP, sur le territoire de ce même archidiocèse. Nous considérons le décret non valide et nul selon le droit canonique et la loi naturelle. Un recours canonique suspensif de ce décret a été introduit.