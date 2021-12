Mgr Brunin : “nul n’est de trop”

Il n’est pas certain que l’évêque du Havre pense aux catholiques traditionalistes, et notamment aux prêtres attachés à la messe traditionnelle et à qui il a interdit de confesser, de baptiser et d’enseigner le catéchisme. Mais il pourra être utile de lui ressortir son message de Noël :

La crise sanitaire ne cesse de projeter incertitudes et angoisses sur notre avenir. Les tensions se font sensibles au niveau international, et les risques de conflits armés pèsent toujours sur les relations entre les peuples et les nations. Les chercheurs de paix et les artisans de fraternité s’épuisent à faire reculer la misère humaine engendrée par le réchauffement climatique, la destruction de l’environnement ou les injustices nourries d’égoïsmes personnels ou nationaux.

Noël n’efface rien de la rudesse de notre quotidien, ni de la complexité du monde. Il invite à croire qu’au cœur de notre humanité, il y a Quelqu’un qui la rejoint, la comprend et l’aime. Cette présence a pris visage dans un nouveau-né couché dans une mangeoire. Il est l’Emmanuel, c’est-à-dire Dieu-avec-nous. C’est la Bonne Nouvelle que nous célébrons dans les églises dès la nuit de Noël. Noël, c’est Dieu qui vient habiter la vie des hommes. Lui ouvrirez-vous la porte de votre cœur, ou bien devra-t-il rester sur le seuil ?

Célébrer Noël, pour les chrétiens, c’est choisir de marcher avec Dieu qui s’est fait proche des humains au point d’en devenir un lui-même. C’est reconnaître le meilleur de ce qu’Il dépose dans le cœur de l’homme : l’accueil et le service des autres, le partage, l’entraide, la réconciliation et une attention particulière pour les pauvres, les malades. Dieu, dans l’enfant de Bethléem, propose aux hommes de défendre “civilisation de l’amour”, selon l’expression du pape Jean-Paul II. Pour la promouvoir partout, en famille, dans les quartiers de nos villes et nos villages en rural, dans notre pays comme au niveau international, nul n’est de trop ! Le Christ nous associe à la mission de faire grandir la joie pour tous et de nourrir l’espérance de vivre dans une société vraiment fraternelle. Au nom de la communauté catholique du Havre et du pays de Caux, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2022.