Mgr Aumonier ne lève pas le flou sur l’aménagement intérieur de Notre-Dame (Famille Chrétienne et Kto)

« Pourquoi n’avoir pas choisi de tout refaire comme c’était avant ? », l’interroge alors son interlocutrice Philippine de Saint-Pierre, directrice générale de KTO. « Qu’est-ce que c’est que cet avant ? répond Mgr Aumônier. Parce que les chapelles étaient toutes noires de suie avant l’incendie. Faut-il refaire des chapelles à l’identique ? »« Vous comprenez bien ce qu’il y a derrière la question… Nettoyer, rendre sa beauté à Notre-Dame sans la modifier. C’est ce que certains demandaient ! », reformule la journaliste.

« Mais il ne s’agit pas de modifier Notre-Dame ! Je ne vois pas où on a trouvé qu’on allait modifier Notre-Dame ! Ça n’est ni en notre pouvoir ni dans notre désir ! Il faut que ce soit clair », martèle l’évêque émérite de Versailles. Avant d’ajouter : « Il faut se rappeler que les gens qui rentrent à la cathédrale ne sont pas tous de culture chrétienne. Il est tout à fait normal qu’en rentrant dans une cathédrale catholique ils puissent comprendre là où ils sont. Et donc tout ce qu’on pourra faire pour aider cette compréhension, on le fera. » L’idée est de permettre l’initiation chrétienne des visiteurs à travers un parcours catéchétique le long des chapelles latérales, et de les faire entrer par le portail central et non plus la porte de droite sur la façade, pour leur permettre de « mieux constater l’axe liturgique jusqu’à l’autel ».

(…)

Interrogé sur l’éventuelle projection de phrases sur les murs le long des chapelles latérales qui a suscité une levée de boucliers, Mgr Aumônier n’a pas exclu cette possibilité. Il a répondu que le diocèse se posait la question suivante : « Comment permettre à des personnes de différentes langues de comprendre quelque chose sans abîmer en rien la structure de la cathédrale ? Les murs, on ne peut pas toucher aux murs ! Et donc comment peut-on faire au mieux, de façon sobre et de façon fine ? »

Et son interlocutrice de lui demander : « N’est-ce pas justement ce que faisaient les statues et les peintures ? »« Si mais quand vous êtes pressé et que vous visitez une cathédrale comme Notre-Dame vous n’avez pas forcément le temps d’aller regarder inscrit en tout petit en bas d’une statue ce qui se passe ! » Et Mgr Aumônier ajoute que la durée de visite moyenne est de vingt minutes. Le parti pris du diocèse serait ainsi de se plier à la rapidité de parcours des visiteurs pour leur offrir une immersion efficace dans le mystère chrétien. Ce que regrettent justement certains architectes et défenseurs du patrimoine, invitant à faire davantage confiance au pouvoir évangélisateur de l’œuvre des bâtisseurs et de Viollet-le-Duc ayant parachevé leur travail.

(…)

S’ils « entendent » le projet, nul ne sait quelle place prêtres et fidèles se verront concrètement accorder dans les décisions.