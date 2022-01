Les Bénédictins de l’Immaculée répondent à Traditionis Custodes.

Suite au Motu Proprio Traditionis custodes du 16 juillet 2021 et à la réponse aux dubbia de la Congrégation pour le Culte Divin du 4 décembre 2021 (promulguée le 18 décembre) :

Nous, moines bénédictins de l’Immaculée, du Monastère Sainte Catherine de Sienne de Taggia fondé le 1er août 2008 par Mgr Mario Oliveri, érigé comme Institut de vie consacrée de droit diocésain le 21 mars 2017, et transféré au diocèse de Vintimille-Sanremo le 18 novembre 2020 par décret de l’évêque du diocèse, Mgr Antonio Suetta, nous avons promis d’être fidèles à nos Constitutions approuvées par le Saint-Siège et sur lesquelles nous avons prononcé les vœux sacrés de religion. En particulier, comme stipulé dans le prologue, nous nous sommes engagés devant Dieu et devant l’Église à garder toujours “la liturgie de la messe, célébrée comme [notre] rite propre, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du monastère, selon la forme plus que millénaire de la Sainte Église Romaine et « jamais abrogée » (motu proprio Summorum Pontificum), dans sa langue latine et son chant grégorien” ; cet engagement solennel inclut l’usage des anciens rituel et pontifical romains, comme le montrent les cérémonies d’ordination depuis le début de notre fondation ; tout ceci par fidélité à « la théologie catholique formulée par le Concile de Trente qui, en fixant définitivement les “canons” du rite de la messe, a élevé une barrière infranchissable contre toute hérésie qui pourrait porter atteinte à l’intégrité du mystère de la Sainte Messe ». Comme l’a affirmé publiquement à la télévision Mgr Antonio Suetta, le 24 août 2021, nous sommes “les gardiens et les témoins de la Tradition la plus antique de l’Église”. C’est ainsi et non pas autrement que nous demeurerons fidèles, quoi qu’il en coûte.

Que par l’intercession de la Très Sainte Vierge Marie Immaculée, le Souverain Pontife soit éclairé en sa fonction de Vicaire du Christ pour qu’à nouveau resplendisse, aux yeux du monde et pour le salut des âmes, la foi catholique dans sa pureté et la liturgie traditionnelle qui en est la garantie, et que se brisent contre la Sainte Église tous les assauts de l’erreur et de la corruption.

Fait à Taggia, le 21 décembre 2021, en la fête de S. Thomas, Apôtre.