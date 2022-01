Limours (91) : une chapelle à vendre

La seule chapelle à vendre actuellement en Ile-de-France est à Limours, accolée au XIXe à une maison du XVIIIe.

“Au travers de cette demeure située dans un petit quartier résidentiel, il est possible de revivre une partie de l’histoire de France. Sur une surface totale de 1 163 m2, un corps de ferme datant du 18e siècle se dresse devant l’entrée. Édifié en 1780 à la demande de la comtesse de Brionne, également propriétaire du château de Limours, pour plaire à la reine Marie-Antoinette, ce corps de ferme a aujourd’hui été réaménagé et accueille six pièces (dont deux chambres) sur une superficie de 208 m2.

Véritable trace de l’installation de la cour du Roi dans les environs de la capitale, ce bien réserve une autre surprise à ces futurs acquéreurs : une chapelle datant du 19e siècle. Grande de 84 m2, jouxtée à la bâtisse, elle est le témoin de l’installation d’une communauté de soeurs en 1899. « Elle voulait y créer une école de jeunes filles mais l’établissement a rapidement fermé », explique Daniel Cazou-Mingot, agent immobilier. Toutefois, le bien est présenté par l’agent immobilier comme un petit trésor dont une bonne partie des Limouriens n’ont pas forcément connaissance : « Surtout, c’est la seule chapelle qui est en vente en Île-de-France. Plus incroyable encore, le clergé n’était pas au courant de l’existence de ce bien. »