Jacques Bonnet : Ombres et falsifications du rapport Sauvé

La Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (CIASE) a rendu public son rapport, dit rapport Sauvé, du nom du président de la commission Jean-Marc Sauvé, le 5 octobre dernier. Des chiffres énormes de victimes d’abus sexuels commis par des clercs à l’encontre de mineurs ont été livrés au public : 216 000 victimes. Ancien contrôleur général des armées, Jacques Bonnet a pendant 20 années rédigé et supervisé ce type de rapport. Au regard de son expérience, il remet en cause le caractère très discutable de la méthode adoptée débouchant sur des chiffres tout à fait contestables et des recommandations inacceptables. L’incompétence et l’aveuglement semblent avoir accompagné une volonté maligne. Explosif !