Vers un message anti-libéral des évêques de France à l’approche des élections ?

Extrait du message de Mgr Bouilleret, archevêque de Besançon :

Notre société est confrontée à une profonde évolution de ses modes de vie. Nous sommes entrés dans les temps des droits subjectifs. Chacun revendique le droit de réaliser ses désirs et ses souhaits. L’Etat doit pouvoir donner à chacun la satisfaction de ses désirs individuels. La seule valeur qui émerge de ce changement sociétal est la liberté. Aux dépens de la justice, de la solidarité et même de la charité, nous sommes confrontés à un ultralibéralisme concernant la vie de l’homme. Les revendications sont nombreuses : PMA, GPA, allongement du délai d’IVG, demande de suicide assisté, risque d’eugénisme, chimères, etc. Comment pourrons-nous encore élaborer ensemble un projet de société qui promeut la dignité humaine, le respect de la vie et la solidarité de chacun envers tous ? Le principe de précaution qui est invoqué dans la préservation de la nature est absent de la réflexion sur l’homme.

Les élections présidentielles et législatives de l’année 2022 nous donnent l’opportunité de réfléchir ensemble à un projet de société. Les candidats se pressent aux portes du pouvoir.

Prenons le temps d’étudier leurs projets à la lumière de l’Evangile. La tentation de l’abstention est grande mais elle n’est pas une solution. Nous avons à prendre notre part dans l’avenir de notre pays. Le conseil permanent de la Conférence des Evêques de France publiera au cours de ce mois un texte qui aidera notre discernement.