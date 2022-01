Fermeture de l’abbaye de la Trappe de Notre-Dame des Neiges

Communiqué sur leur site internet :

La veille de Noël, et rassemblés dans la paix, les frères de Notre Dame des Neiges, après un long discernement de plus de deux ans, et sous l’autorité bienveillante de leur Père Immédiat, Dom Ginepro Riva, Abbé de Tamié, accompagné du Père Abbé de Citeaux, Dom Pierre André Burton, ont décidé à l’unanimité et dans un acte de foi consenti, bien que l’âme meurtrie, de mettre un terme à leur vie communautaire, d’ici septembre 2022, date à laquelle se tiendra le Chapitre Général de l’Ordre des Cisterciens de la Stricte Observance.

Fondée par l’Abbaye d’Aiguebelle en 1852, la Trappe de Notre Dame des Neiges demeure un lieu de bénédiction et nous devons rendre grâce, avant toutes considérations, pour le don que Dieu fait de lui en ce lieu depuis 170 ans, malgré nos faiblesses humaines.

A partir de ce jour nous travaillons donc, tout en vivant paisiblement notre propos monastique au coeur de l’église communion, à chercher à donner une suite honorable aux lieux sanctifiés par des générations de moines, et une destination pour chacun d’entre nous…

A l’instar de Saint Charles de Foucauld qui gardera toujours Notre Dame des Neiges dans son coeur, quand bien même il devait vivre au loin, nous voudrions nous abandonner à l’entière volonté du Père qui fera de nous ce qui lui plaira.

Ainsi soit-il !

Ne cédez pas à la tentation du nombre et de l’efficacité, moins encore à celle de se fier à ses propres forces. Scrutez les horizons de votre vie et du moment actuel en veille vigilante. Avec Benoît XVI je vous répète : “Ne vous unissez pas aux prophètes de malheur qui proclament la fin ou le non-sens de la vie consacrée dans l’Église de nos jours; mais revêtez-vous plutôt de Jésus Christ et revêtez les armes de lumière comme exhorte Saint Paul (cf. Rm 13, 11-14) – en demeurant éveillés et vigilants”. Continuons et reprenons toujours notre chemin avec la confiance du Seigneur. Pape François, Lettre aux consacrés, 21 Novembre 2014.

– A compter du 03 janvier 2022, l’hôtellerie du monastère ne recevra plus d’hôtes de manière habituelle.

– l’accueil dit “Maison de Zachée” réservé aux marcheurs, n’ouvrira pas ses portes en 2022.

– Les offices Liturgiques restent accessibles à tous dans l’église du monastère jusqu’à la fin août 2022.

– La “boutique monastique” reste en activité aux jours et heures habituels.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre amitié.

Père Abbé Hugues et les frères de Notre Dame des Neiges.