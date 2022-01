Caussade (82) : funérailles du RP Jean-Jacques Marziac

La messe de funérailles et l’inhumation du père Jean-Jacques Marziac, né le 2 juillet 1924 à Strasbourg et rappelé à Dieu le 9 janvier dernier, a eu lieu ce 12 janvier au monastère Saint Joseph de Caussade, route du Treilhou, au coeur du centre spirituel qu’il avait fondé en 1983 et où il prêchait infatigablement les retraites spirituelles de Saint Ignace.

La messe fut célébrée par Mgr Tissier de Mallerais devant une assistance deux fois plus nombreuse que la contenance de la chapelle et formée de nombreux anciens retraitants du père Marziac, venus de tout le Sud-Ouest et de plus loin.

Dans son homélie après la messe, Mgr Tissier de Mallerais rappelait, outre des éléments biographiques du père Marziac, que “l’homme est créé pour louer, honorer et servir Dieu, et par ce moyen sauver son âme – c’est le principe le plus essentiel de la prédication du Père Marziac”.

Il a ensuite été inhumé dans le cimetière du monastère Saint Joseph, pendant que l’assistance recueillie récitait les mystères glorieux.