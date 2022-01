Rejoignez l’initiative La France Prie !

Lu sur le blog de Jeanne Smits :

Si nous en avons assez des mesures liberticides, des mensonges et des contradictions de ceux qui nous gouvernent, assez d’avoir peur de perdre nos emplois, d’être réduits à la dhimmitude non-vaccinale, de voir nos enfants masqués à l’école et même dehors, à la récré, si la colère, la frustration, voire le sentiment d’impuissance nous guettent, n’y cédons surtout pas ! Nous avons l’arme du chapelet, cette prière que celle qui est forte comme une armée en bataille a exaucé si souvent, et qu’elle exaucera encore !

Ecoutez sans tarder ce message de Louis-Pierre, à l’origine de cette initiative : il lance un appel simple, à la portée de chacun. Imitons les Autrichiens qui se sont lancés fin novembre dans la récitation hebdomadaire et publique du chapelet devant les calvaires et les chapelles qui maillent le pays, et où désormais, le projet de loi de vaccination obligatoire patine !

La France, terre de Marie, est elle aussi couverte de calvaires, de chapelles, de statues de la Vierge et des saints. Tous les mercredis – si possible à 18 h 00 pour marquer l’unité de cette initiative – allons-y, pour dire PUBLIQUEMENT le chapelet afin prier pour que le démon soit chassé de l’espace public, et que notre Reine assure notre défense, et le rétablissement de l’ordre ! Commençons tout de suite, ce mercredi 12 janvier à 18 h 00, au plus près de chez nous.

Pour annoncer un rendez-vous ou se joindre à un groupe existant, il faut rejoindre le réseau Telegram si vous n’y êtes déjà, et rechercher le groupe Initiative La France prie, puis partager, partager, partager à tous vos contacts susceptibles de s’y joindre.

Voici le lien : https://t.me/lafranceprie

Carte des groupes de prière ce mercredi 12 janvier à 19h

Il suffit d’envoyer dans ce groupe sur Telegram un message donnant le lieu précis, le code postal, et le jour et l’heure du rendez-vous. Et rien de plus. Le but n’est pas de faire des grands rassemblements, mais que chacun prie près de chez soi. Les groupes s’étofferont d’eux-mêmes !

