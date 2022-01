Paris : manifestation pour la liberté de la messe traditionnelle ce samedi 15 devant la nonciature

La 24e manifestation pour la liberté de la messe traditionnelle a lieu ce samedi devant la nonciature apostolique, 14 avenue du président Wilson (métros Iéna ou Alma-Marceau ligne 9), de 12h à 12h45.

Les organisateurs communiquent :

“Samedi 15 janvier, nous nous retrouverons pour la 24ème fois, devant la nonciature apostolique à Paris, 14bis avenue du Président Wilson, de midi à 12h 45.

Paris attend un nouvel archevêque qui soit un homme de Paix mais l’administration actuelle, spécialement en la personne de Mgr Philippe Marsset, est hostile à toute négociation.Nous ne lâchons rien !

Nous continuerons à prier et à protester sous les fenêtres du représentant du pape, le samedi à midi, à Notre-Dame du Travail, le dimanche à 18h, à Saint Georges de La Villette, le mercredi à 17h, à Saint François Xavier, le mercredi à 19h15, avec procession vers N.D. du Lys pour entendre la messe, et devant les bureaux de l’archevêché, rue du Cloître-Notre-Dame.

En union de prière et d’amitié et à samedi avec vous !“