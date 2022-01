Gard : une église du XIVe à vendre

L’on trouve sur le site d’une agence immobilière spécialisée en biens d’exception l’annonce de vente d’une ancienne église du XIVe dans le Gard, visiblement désaffectée à la Révolution et dont le volume sous voûtes a été séparé par un plancher. Néanmoins les élévations gothiques semblent n’avoir été guère altérées par deux siècles de désaffection de transformation, en ferme puis en garage.

“Dédiée à Saint-Jacques, l’église a été construite au 14ème siècle en tant qu’édifice paroissial principal. Or, la Révolution et ses suites imposèrent aux fidèles de choisir entre la conservation de cet espace religieux ou la nouvelle affectation de la chapelle du 12ème siècle des Bénédictins alors expulsés.

La volonté générale s’est alors portée vers l’édifice roman au détriment de celui qui nous intéresse.

L’édifice, en pierre et couvert de lauze dévoile un style gothique flamboyant d’un grand intérêt : les croisements d’ogives et les chapiteaux sont ornés de rinceaux finement dessinés. Les ouvertures ont fait l’objet d’un traitement riche et inspiré. Le chœur recélait un tétramorphe sculpté en cul-de-lampe dont on peut aujourd’hui encore admirer la finesse de son ange (Saint-Mathieu). Par ailleurs, des traces de polychromie probablement plus avancées, datant de la Renaissance, sont encore bien lisibles, notamment dans une fresque de damiers“.

Courant 2021, il a été annoncé qu’un investisseur lyonnais a racheté l’emblématique Chartreuse de la Valbonne, dans le Gard, pour six millions d’euros, et prévoit d’en investir 40 autres pour rénover et transformer les bâtiments. En 2019, une autre ancienne église de 200 m² située près d’Alès et son ancienne cure attenante avaient été vendus via Leboncoin.