Lobby LGBT et épiscopat allemand (suite): la demande d’accès aux sacrements

Non seulement ils ont fait leur coming-out et réclamé aux professions pastorales dans l’Eglise comme l’avait rapporté Riposte catholique, mais en plus ils exigent l’accès aux sacrements. Comme l’indique l’article de La Croix publié dans son édition datée du 25 janvier 2022:

C’est pour tenter de changer ces règles jugées « discriminatoires » du droit du travail que les 125 signataires ont levé le voile, mais aussi pour demander que les personnes LGBTQ + ne soient plus exclues des sacrements.

En outre, on apprend que l’archevêque de Hambourg, Mgr Stefan Hesse a apporté son soutien à cette initiative: « Une Eglise dans laquelle on doit se cacher à cause de son orientation sexuelle ne peut pas, à mon avis, être dans l’esprit de Jésus ». L’archevêque se déclare par ailleurs favorable à une évolution de la « morale sexuelle et du droit du travail de l’Eglise ».

Une situation qui ne suscite pas de critiques à Rome ou même chez les évêques de France: l’un d’eux n’a-t-il pas récemment noyé le poisson en estimant qu’il ne fallait pas parler de ce problème, quitte à accuser les personnes légitimement sceptiques de se comporter comme dans une “cour de récréation”…