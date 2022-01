Saint-Aignan sur Roë (53) : le maire aurait voulu que le chapelet soit “déclaré”

Des 2102 chapelets de l’initiative de fidèles “La France Prie” ce mercredi – ce n’est que le nombre de prières cartographiées – il n’y en a un qui visiblement a posé problème, dans la localité de Saint-Aignan sur Roë en Mayenne.

“Nous étions 8 à Saint-Aignan sur Roë [Mayenne] à réciter le chapelet devant l’église. Mais notre chapelet fut perturbé par le maire du village qui est venu nous invectiver au prétexte que “la manifestation n’était pas déclarée“, indique un participant sur le groupe La France Prie, sur Telegram.

Nous avons contacté le maire, qui a une version différente des faits : “j’étais chez moi mercredi soir, quand j’ai reçu deux appels d’habitants qui me demandaient ce qui se passait devant l’église. Je viens voir, et je vois l’abbé Salenave avec une table et des candélabres, ainsi que plusieurs personnes qui prient. J’ai fait une photo, de loin, et j’ai demandé à parler à l’abbé, qui est venu discuter avec moi. Je n’ai pas dérangé les gens en train de prier.

Je lui ai dit que dans la mesure où il fait un rassemblement sur la voie publique, j’aurais préféré être au courant, qu’on me le dise au moins, pour pouvoir répondre aux gens qui m’appellent. J’aime bien savoir ce qui se passe dans ma commune”.

Le maire, qui nous précise “ne pas fréquenter l’église“, nous dit aussi qu’il est “allé voir le site la France Prie, j’ai vu que Saint-Aignan sur Roë y était, tous les mercredis devant l’église à 18h30, mercredi prochain et les suivants, il n’y aura pas de problème, du moment que je suis au courant“.

En théorie, dit la loi, toute manifestation sur la voie publique doit être déclarée, mais la loi ne définit pas de minimum pour une manifestation – ni même ce qu’est une manifestation. Réciter le chapelet, en revanche, c’est une prière, et les prières de rue ne sont pas illégales – aucune loi ne les interdit.