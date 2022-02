Un nouveau site de rencontres pour catholiques pratiquants, Navis Fidelis, voit le jour ce 2 février. Ce projet vise à apporter une solution aux jeunes catholiques désirant se marier, mais qui ont de plus en plus de mal à faire des rencontres amoureuses et vivent un célibat non choisi. L’idée est de créer un vaste réseau de célibataires catholiques tous animés d’un même feu : tendre à la sainteté par le mariage.