Cléricalisme vaccinal

Dans l’hebdomadaire du diocèse de Côme, Don Angelo Riva qualifie les non vaccinés de fraudeurs du vaccin. Et il dit :

« Les absoudre en confession ? Oui, mais rappelez-lui que la vaccination est une obligation morale ». « Ils m’ont demandé ce que je dirais à un NoVax qui vient se confesser sans intention de se faire vacciner. Bien sûr, je ne pouvais pas lui refuser l’absolution. Mais je l’inviterais à reconsidérer sérieusement son choix : se faire vacciner est une obligation morale”.

Curieux commentaire, qui ne devrait jamais se produire au confessionnal, à moins que… ce ne soit le confesseur qui pose des questions tout à fait inappropriées, qui n’ont rien à voir avec l’accusation de péchés. Le moins que l’on puisse dire est que savoir si un pénitent est vacciné ou non et contre quelles pathologies n’est certainement pas une question nécessaire aux fins de la confession. D’autant plus que, n’en déplaise à Don Riva, se faire vacciner n’est en aucun cas une obligation morale ; en effet, vu l’origine illicite des vaccins anti-Covid, l’objection de conscience est même légitime. Une critique au n. 5 de la Note de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi ne ferait pas de mal.

Don Riva assure que

“le moment est venu aujourd’hui de faire le point, et de dire clairement que ne pas se faire vacciner est un grave péché social d’omission”.

Pour Don Riva, celui qui ne se fait pas vacciner

« favorise indirectement la circulation [du virus], et donc la propagation des variants et des mutations […] ; il tombe malade plus facilement et plus gravement, finissant ainsi par stresser les hôpitaux […] ; ça engorge les pharmacies pour se procurer un tampon (afin de pouvoir travailler ou voyager), ce qui complique la tâche de ceux qui en ont le plus besoin ».

Peut-être que les vaccins n’immunisent pas – ce que même certains médecins ont désormais compris – ; que ce sont peut-être eux qui provoquent des variants (le phénomène de résistance vaccinale existe) ; que pour supprimer les files d’attente dans les pharmacies, il suffirait de retirer le pass, etc.