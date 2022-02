Le militantisme gauchiste de Mgr Brunin

L’évêque du Havre, Mgr Brunin, signe une tribune dans La Croix contre ce qu’il appelle “l’extrême-droite”. En gros, si vous êtes attachés à l’identité de la France, vous êtes soit une personne stupide issue d’un milieu social défavorisé, soit un égoïste bourgeois (pléonasme). Extraits :

[…] Des études signalent que les thèses de l’extrême droite trouvent écho non seulement parmi les populations mal insérées socialement, mais aussi celles qui, mieux intégrées, éprouvent un sentiment de déclassement. Les crises sociales actuelles sont déstabilisantes et anxiogènes. Nous comprenons la séduction opérée par des discours politiques laissant croire que la diversité peut être résorbée par la seule action volontariste qui recourrait à des méthodes autoritaires, stigmatisantes et répressives.

La pluralité met au défi l’urbanité [sic]. Il n’est pas facile de consentir à partager un espace commun entre populations qui diffèrent sur les plans ethnique, culturel et religieux. L’autre est instinctivement perçu comme un étranger menaçant mon espace social, les valeurs sur lesquelles je fonde mes façons de vivre et mon identité.

“Instinctivement”… On croit entendre le ministre Dupont-Moretti parler de “sentiment d’insécurité”… Dans quelle tour d’ivoire habite Mgr Brunin ?

L’Église n’a pas de consignes à donner aux fidèles, pas plus qu’aux citoyens. Face à ceux qui se laisseraient séduire par les thèses de l’extrême droite, la condamnation morale est contre-productive.

C’est raté.