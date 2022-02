L’abbé Vincent Ribeton, recteur du Séminaire Saint-Pierre de Wigratzbad (FSSP), revient sur les bonnes résolutions à prendre en ce début d’année dans l’éditorial de la dernière lettre (n°50) aux Amis du Séminaire Saint-Pierre de Wigratzbad.

Chers amis et bienfaiteurs,

Nous vivons dans un monde effervescent et agité. Internet n’y est pas pour rien, et si l’outil n’est pas mauvais en soi, les âmes deviennent trop dépendantes de cette immense caisse de résonnance qui, à la fin, laisse les cœurs dans le trouble et dans un grand vide intérieur. En ce début d’année, pourquoi ne pas nous engager à faire de 2022 une occasion de renouvellement intérieur, par une orientation plus radicale de notre vie vers le Seigneur, en prenant plus de temps avec Lui, dans la prière, à l’écart du bruit ? Interrogeons-nous sur les bonnes résolutions à prendre pour cela. Le temps libéré pour l’oraison sera le plus fécond.

Dans les années soixante-dix, les ténors de notre famille d’esprit ont produit beaucoup d’analyses de mise en garde contre l’invasion de la télévision. Nos générations font-elles preuve de la même prudence à l’égard d’internet ? La menace est grande : ne nous laissons pas voler le trésor de la vie intérieure ! Ne dilapidons pas le temps que Dieu nous donne, mais faisons-le fructifier.

Choisissons la meilleure part ! Telle est la pédagogie de l’Eglise dans la formation des futurs prêtres : elle veut les conduire au désert, loin du monde, pour donner la priorité à la vie avec le Seigneur, car il faut être disciple avant de devenir apôtre : c’est le Seigneur qu’il nous faut annoncer, ce qui ne se fera pas si nous ne L’avons d’abord rencontré, et ne nous sommes mis avant toute chose à Son école. Voilà pourquoi le Concile de Trente a voulu des séminaires à l’écart du monde, recueillis en Dieu. Ce programme si juste peut inspirer tout chrétien, selon les possibilités de son devoir d’état.

En ce début d’année, avec une grande reconnaissance pour votre soutien, nos séminaristes et prêtres prient à toutes vos intentions, désirant que le Seigneur fasse abonder en vos cœurs les richesses de sa grâce et vous donne de Le connaître et L’aimer toujours davantage.

abbé Vincent Ribeton, recteur