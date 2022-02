La famille Lefèvre rencontrera le pape François le 17 février

Dans le cadre des dix ans de la Diaconie de la beauté, réseau d’artistes présent en France, en Italie, et dans l’océan Indien, et soutenu par le cardinal Paul Poupard, une cinquantaine de personnes se joindront au symposium annuel du mouvement à Rome, qui se tient du 14 au 20 février. Parmi eux, Gabriel, Anne et leurs six enfants, connus pour avoir remporté la saison 15 de l’émission de la chaine M6, La France a un incroyable talent.

Deux évêques français sont également présents au symposium : Mgr Robert Le Gall, archevêque émérite de Toulouse, et Mgr Benoît Rivière, évêque d’Autun.