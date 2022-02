Québec : l’Eglise met en vente la basilique-cathédrale Saint-Jean

La Basilique cathédrale Saint-Jean, située à Saint-Jean de Terre Neuve, et siège de l’archidiocèse de Saint-Jean, va être mise en vente ainsi que 18 autres propriétés dans les alentours de Saint-Jean pour payer les dommages et intérêts auxquels l’Eglise catholique du Québec a été condamnée pour les abus sexuels survenus dans l’orphelinat de Mount Cashel dans les années 1940 et 1950.

D’ores et déjà, quatre plaignants pourraient recevoir plus de 2.4 millions de dollars canadiens d’indemnités, mais il y aurait près d’une centaine de victimes connues, pour un total de 50 millions de dollars canadiens à attribuer.

“Le rapport du syndic autorisé en insolvabilité de l’archidiocèse, dont Radio-Canada a obtenu copie, détaille le plan préliminaire pour vendre les actifs de 34 paroisses dans l’est de Terre-Neuve. L’archidiocèse possède environ 370 propriétés. Sur la liste : des églises, des monastères et des salles paroissiales, mais aussi plusieurs maisons et une trentaine d’écoles.

Cependant, selon le rapport, la vente des propriétés dans la région de Saint-Jean permettrait à l’église de récupérer le plus d’argent le plus rapidement possible. Le rapport énumère 19 propriétés cibles, y compris la basilique-cathédrale, dont la vente devrait être priorisée. Il suggère de lancer un appel d’offres pour vendre les propriétés, un processus qui serait plus rapide et éviterait l’obligation de déterminer la valeur des bâtiments historiques et de rendre ces prix publics“, précise Radio Canada.

En réalité, le diocèse, pris à la gorge à la fois par le montant de ses indemnités et la chute du nombre de fidèles – qui dure depuis des années mais a encore été accélérée par le Covid et la soumission des instances ecclésiales de tout niveau aux exigences “sanitaires” du gouvernement du Québec (jauges très strictes, fermetures d’églises, dont la dernière du 31 décembre 2021 au 7 février 2022, etc), va liquider une grande partie de ses biens dans les années à venir.

D’ores et déjà, un ancien monastère a été vendu rue Merrymeeting à Saint-Jean de Terre Neuve, à un particulier qui était seul en lice pour l’acquérir. Le diocèse, aux abois, espère aussi récupérer l’argent d’une loterie organisée par une paroisse en 2017 – six millions de dollars canadiens avaient été recueillis, mais la paroisse affirme évidemment que cet argent n’a pas à être récupéré par le diocèse, puisqu’un document publié en même temps que la loterie précisait l’affectation des fonds ainsi recueillis. Un juge doit trancher le sujet le 28 février prochain.